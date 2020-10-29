Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel 'Türk bayrağı' çalışması

BURSA'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda birlik ve beraberlik mesajı özel çalışmayla verildi. 2 binden fazla belediye çalışanının fotoğrafıyla bin metrekarelik alanda dev Türk bayrağı oluşturuldu.

Abone ol

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi çalışanları, kendi fotoğraflarından oluşan dev Türkiye haritası ile çok özel bir çalışmaya imza attı. 2 bini aşkın belediye çalışanın fotoğraflarından bin metrekarelik alanda Türkiye haritası oluşturuldu. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde dış mekânında yapılan özel çalışma hem duygusal hem de görsel bir şov sundu.

Cumhuriyetin şanlı tarihimizin önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bir asırlık şanlı geçmişe sahip İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasını sağlayarak Cumhuriyet’in temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Bağımsızlığımızın bedelini canlarıyla ödeyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum” dedi.

Başkan Dündar, Cumhuriyet ile taçlandırılan ülkemizde bugün yine milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik girişimler ile karşı karşıya olduğumuza dikkat çekerek, “Tüm hain saldırılara karşı yine Al Yıldız altında; 7’den 77’ye ülkemizin her karış toprağında biriz, birlikteyiz. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyetimizi bizlere miras olarak bırakan tüm kahramanlarımıza layık şekilde geride bırakacağımıza yürekten inanıyorum. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara, çok daha güçlü, çok daha müreffeh bir şekilde taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun” diye konuştu.

Etkinliğin Bursa’nın fethinden Osmanlı imparatorluğuna uzanan tarihi sürecin resmedildiği Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin bahçesinde yapılmasının daha da anlam kattığını açıklayan Dündar, tarihteki en büyük Türk İmparatorluğu’nun da Türkiye Cumhuriyeti’nin de en büyük değerleri ve mirasları olduğunu sözlerine ekledi.