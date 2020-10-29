Teoman Ayık kimdir kaç yaşında aslen nereli? Teoman Ayık hayatı

Hababam Sınıfı filminin serisinde rol alan oyuncu Teoman Ayık'ın hayatı merak konusu oldu. 50'nin üzerinde filmde rol alan Teoman Ayık, aslen Sivaslı. Evli olan Teoman Ayık'ın eşi kimdir, kaç çocuğu var?

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Hababam Sınıfı'nda rol alan aynı zamanda 50'nin üzerinde filmde boy gösteren oyuncu Teoman Ayık'ın hayatı merak konusu oldu. Teoman Ayık, 'Sigarayı Acilen Bırakman Lazım' repliği ile sosyal medyada bir çok kişiye sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmuştur.

1959 doğumlu usta oyuncu Hababam Sınıfı 2 serisinde rol alan efsane isimlerdendir. 50’nin üzerinde sinema dizi ile ekranlarda yer almış, son dönemde ise Yeşilay tarafından sigaraya karşı başlatılan kampanyanın kamu spot filminde Sigarayı Acilen Bırakman Lazım repliği ile sosyal medyada bir çok kişiye sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmuştur.

Teoman Ayık bugüne kadar Damgalı Adam, Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, Hababam Sınıfı Tatilde, Yarın Cumartesi, Sarışın mı Esmer mi, Pamuk Hemşire, Canmı Dayanır, Ecelin Gölgesinde, Krallığın Bedeli, Tanrı Şahidimdir, Affet Allahım, Acılarla Yaşamak, Dilan, hüzün Rüzgarları, Düzen, Dönüş, Koçero, Töre, Afacanlar Sınıfı, Görev, Veledi Zurna, Altın Horoz, Kara Bela, Son Tatil, Yaprak Dökümü, Kurtdereli Mehmet, Hünkarın Bir Günü, Savcı, Kenar Mahalle, Sen Küçüksün, Türkü Filmi, Ver Elini İstanbul, Oğlum İçin gibi bir çok sinema ve dizide rol almıştır.

Usta isim Teoman Ayık aslen Sivas’lıdır ve Sivas’ta dünyaya gelmiştir.