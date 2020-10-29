Yemen'de uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kazılan yüzlerce mezar görenleri korkuttu

Gerekli malzemeler yok: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)sözcüsü Tarık Jasarevic, "Yemen’de sağlık sistemi harap oldu, sağlık tesislerinin sadece yarısı tam olarak çalışıyor. Açık kalanlarda ise genellikle nitelikli personel, temel ilaçlar, maske ve eldiven gibi tıbbi ekipman, oksijen ve diğer gerekli malzemeler yok" ifadelerini kullandı.