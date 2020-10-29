Yemen'de uydu görüntüleri ortaya çıktı! Kazılan yüzlerce mezar görenleri korkuttu
YEMEN'deki yeni tip corona virüs salgınının merkezi olan Aden'i uydu ile görüntüleyen araştırmacılar, ülkedeki Covid-19 ölümlerin açıklanandan en az 3 kat daha fazla olduğunu gösterdi.
İngiltere’deki Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’dan araştırmacılar, Yemen’in Aden kentinde yeni açılan toplu mezarlıkları uydu görüntüleri kullanarak tespit etti. Araştırmacılar, kentte corona virüs salgını nedneiyle Nisan ve Eylül ayları arasında toplam 2 bin 100 ölümün meydana geldiğini hesapladı.
Çalışmanın yazarları, "Covid-19 enfeksiyonuna bağlı ölümlerin ve dolaylı olarak pandemiye atfedilebilen ölümlerin toplam sayısı 2 bin 100 olarak hesapladık. Dolaylı ölümler, sağlık hizmetlerinde meydana gelen aksaklıklar veya yiyeceğe erişimdeki sorunlardan kaynaklananları içeriyor” dedi.
Gıda yetersizliği: Bununla birlikte, insani yardım ve küresel sağlık uzmanları, yeni tip Covid-19 salgınının Yemen üzerindeki etkisinin şiddetli olmasını beklemişlerdi. Ülkede beş yıldır süren çatışmalar nedeniyle pandeminden önce de gıda yetersizliği, sağlık sistemlerinde aksama hali hazırda mevcuttu. Ayrıca, insani yardımlar da süregelen siyasi istikrarsızlık nedeniyle ülkeye ulaşmada sorun yaşıyor.
Gerekli malzemeler yok: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)sözcüsü Tarık Jasarevic, "Yemen’de sağlık sistemi harap oldu, sağlık tesislerinin sadece yarısı tam olarak çalışıyor. Açık kalanlarda ise genellikle nitelikli personel, temel ilaçlar, maske ve eldiven gibi tıbbi ekipman, oksijen ve diğer gerekli malzemeler yok" ifadelerini kullandı.