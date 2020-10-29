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Yeni koronavirüs tedbiri! Kütahya Emet'te ev ziyaretleri süresiz yasaklandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde korona virüs vakalarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ev ziyaretleri, misafirlik, özel günler, akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi faaliyetleri süresiz yasakladı.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde misafirlik, akraba ziyaretleri, düğün, mevlit gibi etkinlikler süresiz yasaklandı.

Alınan yeni kararlar hakkında açıklama yapan Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, ''Daha önce alınan ve 14 Ekimden itibaren vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı kararı süresiz uzattık.

Yaşanan sürecin sağlıklı yürütülmesi adına bu etkinliklerin 28 Ekim 2020 tarihinden itibaren sınırlandırılmasına (Nikah ve merasimlerin daha önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmasına) karar verilmiştir '' dedi.

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