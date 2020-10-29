Spor camiası paylaşımlarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Spor camiası Türkiye Cumhuriyeti'nin 97'nci yıl dönümünü yayınladığı mesajlarla kutladı. O mesajlardan bazıları şöyle oldu:

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve spor kulüpleri Cumhuriyet Bayramı'nı yayınladıkları mesajlarla kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın zaferle sonuçlanmasında ve halen sürmekte olan istiklal ve istikbal mücadelemizde görev yapan kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum.

Devlet ve millet olarak, varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine amansız bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından, ülkemize yönelik son dönemde giderek artan saldırılar, bu mücadelenin tezahürleridir. Doğu Akdeniz'de ve sınırlarımızın hemen ötesinde yaşananlardan, ekonomimize kadar egemenlik haklarımızı hedef alan bu saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Bundan bir asır önce başlattığımız İstiklal mücadelemizin bir benzerini, bugünde içeriden ve dışarıdan milli birlik ve beraberliğimize yönelik her türlü oyuna karşı vermeye devam ediyoruz. Ülkemize, devletimize ve egemenliğimize yönelik bu tuzakları, bu oyunları, milletimizin desteğiyle bozmaya devam edeceğiz inşallah. Cumhuriyetimizin gurur duyduğumuz kazanımları, ülkemizin geldiği seviye ve milletimizin 97 yıldır Cumhuriyete ve milli egemenliğe sahip çıkması, her zaman bölgemiz ve mazlum milletler için bir umut kaynağı olmuştur ve olmaya da devam etmektedir."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz, geleceğimizin teminatı gençlerimiz tarafından birlik ve beraberlik içerisinde daha da yükseklere taşınacaktır."

Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Kahramanlarımız olmak üzere vatanı için gözünü kırpmadan mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."

TFF Başkanı Nihat Özdemir

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan ve destansı kahramanlıklarla kazanılan İstiklal Savaşı'nın ardından kurulan Cumhuriyetimizin, 97. yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan, Ulu Önder Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak olmanın onuruyla, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz."

Beşiktaş Başkanı Çebi

"19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a ayak basan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, aziz milletimizle birlikte başlattığı benzeri görülmemiş bağımsızlık mücadelesi, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilan ettiği Cumhuriyet ile taçlanmıştır.

Bugün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Türk milletinin kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıl dönümünü büyük bir kıvanç ve gururla kutlamaktayız.

Atatürk'ün 'Ben, sporcunun; zeki, çevik ve ahlaklısını severim' vecizesinden aldığımız ilhamla onun ilke ve devrimlerinin aydınlattığı yolda daima ilerleyecek, ülkemizi gururlandıran başarılara yenilerini eklemek için hiç durmadan çalışacağız.

Aziz vatanımız uğruna can vermiş tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Milletimizin geleceğini 97 yıldır güneş gibi aydınlatan Cumhuriyetimizin, ilelebet payidar kalacağına yürekten inanıyor, Türk ulusunun Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Galatasaray

"Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz.

Cumhuriyetimizin ölümsüz kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim En Büyük Eserim" dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin yeniden dirilişinin ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin daima mesut, muvaffak ve muzaffer olacağına dair inancımız sonsuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, Ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz."

Milletimizin onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın simgesi olan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/V7rpKBvJL0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 28, 2020

Fenerbahçe

"Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır.

Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır."

"Cumhuriyet, özgürlük!

Cumhuriyet, bağımsızlık!

Cumhuriyet, bir ulusun umudu!

Cumhuriyet, uğruna feda ettiklerimiz demek!

Geçmişimiz, geleceğimiz, umudumuz, sevgimiz, özgürlüğümüz, bağımsızlığımız ve uğruna feda ettiklerimiz yolumuzu aydınlatan nazlı hilalde saklı. O nazlı hilalin gölgesinde, gelecek nesillerimize emanet, Atamızdan yadigar, ilelebet payidar kalacaksın Cumhuriyet!

Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve vatanımız uğruna canlarını veren tüm şehitlerimize sonsuz saygı ile. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramımızın 97. onurlu yılı kutlu olsun!"

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu

"Bugün; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümündeyiz.

Cumhuriyetimizin sadece yönetim şekli değil, bir duruş ve bir karakter olduğuna inanan bizler, 29 Ekim'i ilk günkü coşkumuzla karşılamaktan onur ve gurur duyuyoruz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri, her daim yolumuzu ve hedefimizi belirleyen tek gerçektir. Bu ilkelerden taviz vermeden aydınlık geleceğe yürümek, Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyup kollamaktan geçmektedir. Bu görev hepimizindir.

Cumhuriyetimizi kurarak bizlere miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Yaşasın Cumhuriyet

Saygı ve sevgilerimle..."

MKE Ankaragücü

"İmalat-ı Harbiye ruhuyla ilk gün gibi... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!.."

Gençlerbirliği

"Bağımsızlık ateşi 97 yıldır yanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun."

Aytemiz Alanyaspor

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"

Göztepe

"Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun! Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde savaşan tüm kahramanlarımızı saygı ve minnet ile anıyoruz."

Başakşehir

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Kasımpaşa

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz."

Sivasspor

"Bize Cumhuriyet'i armağan edenlere sonsuz saygılarımızla."

BB Erzurumspor

"Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatı, Cumhuriyetimiz 97 yaşında. Cumhuriyetimizin 97. Yılı Kutlu Olsun. 'Benim naçiz vücudum bir gün mutlaka toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.' (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)"

Atakaş Hatayspor

"Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. 'Hatay benim şahsi meselemdir' diyerek şehrimizi ana vatan topraklarına katan Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kahraman gazilerimize minnetimizi sunuyoruz."

Adana Demirspor

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü şeref, onur ve gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz."

Altınordu FK

"Cumhuriyetimizin ilk kulübü olmaktan gurur duyuyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun..."

Karşıyaka spor kulübü

"Bizlere özgür ve bağımsız yaşayabilme hediyesini veren, ulusumuzun geleceğini kurtarmak adına kendi canını ortaya koyan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bu en kıymetli ortak paydamızın; Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun! Her zamanki güçlü, inançlı ve yüksek sesle: Yaşasın Cumhuriyet!"

Anadolu Efes

"Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz." Mustafa Kemal Atatürk. CumhuriyetBayramı kutlu olsun.

Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!"

Vakıfbank Spor Kulübü

"Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun!"