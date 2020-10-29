Kahramanmaraş'ta 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulundu! O öğretmene 52 yıl 5 ay ceza
KAHRAMANMARAŞ'ta görev yaptığı lisede 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunan ücretli öğretmen hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanığı 52 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.Abone ol
Göksün ilçesindeki bir lisede yaşandığı öne sürülen cinsel istismar olayları, bir ailenin oğullarındaki davranış değişikliğini fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Anne, oğlunun okulundaki ücretli öğretmen Orhan Y.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrenince jandarmaya şikayetçi oldu.
4 ailenin daha şikayetçi olmasıyla gözaltına alınan Orhan Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Orhan Y. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
Susma hakkını kullandı ama...
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasında son sözü sorulan Orhan Y., susma hakkını kullanarak, yanıt vermedi. Mahkeme heyeti, öğretmene 5 erkek çocuğu cinsel istismar suçundan toplam 52 yıl 5 ay hapis cezası verdi.
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