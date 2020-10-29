Konya'da kaldırımda yürüyen aileden sadece o kaldı 'Kıyamet kopuyor zannettim'

Tedavisinin ardından taburcu olan hemşire Sibel Özkan, kaza anını anlattı. Ailesiyle birlikte yürüyüşe çıktıkları sırada kazanın meydana geldiğini belirten Özkan, ''Eşim ve ben izinliydik. Yürüyüşe çıkmıştık. Kıyamet kopuyor, yer yarılarak içine giriyoruz zannettim. Ne aracın geldiğini ne de çarptığını hissettim." dedi.