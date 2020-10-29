Konya'da kaldırımda yürüyen aileden sadece o kaldı 'Kıyamet kopuyor zannettim'
KONYA'da otomobilin kaldırımda yürüyen aileye çarpmasıyla Bünyamin Özkan (36) ile oğlu Ahmet Eymen oğlu ölmüş hemşire eşi Sibel Özkan (36) da yaralanmıştı. Aileden bir tek geriye kendisi kalan Sibel Özkan, 'bu bir cinayet' dedi. Yaşadığı olayı ilk günkü gibi hatırlayan Özkan, 'Yürüyüşe çıkmıştık. Kıyamet kopuyor, yer yarılarak içine giriyoruz zannettim' diye konuştu.
Kaza, 18 Ekim Pazar günü saat 16.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Hicaz Caddesi'nde meydana geldi. Furkan Onat (19) yönetimindeki 42 CHG 99 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, kaldırımda yürüyen Bünyamin Özkan ile eşi Sibel ve oğlu Ahmet Eymen Özkan'a çarptı. Kazada, Ahmet Eymen olay yerinde, baba Bünyamin Özkan da kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. Yaralanan Sibel Özkan ise Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, sürücü Furkan Onat Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavisinin ardından taburcu olan hemşire Sibel Özkan, kaza anını anlattı. Ailesiyle birlikte yürüyüşe çıktıkları sırada kazanın meydana geldiğini belirten Özkan, ''Eşim ve ben izinliydik. Yürüyüşe çıkmıştık. Kıyamet kopuyor, yer yarılarak içine giriyoruz zannettim. Ne aracın geldiğini ne de çarptığını hissettim." dedi.
"10 ünite kan hazırlanması gerektiğini ekiplere anlattım"
Özkan, "Kalktıktan sonra etrafa baktım. Eşim Bünyamin ile çocuğum Ahmet Eymen kanlar içerisindeydi. Zaten ilk olarak nabızlarına baktım. Hemen 112 ekiplerini aradım onlara kan gruplarını söyledim. Çok kan kaybı olduğunu en az 10 ünite kan hazırlanması gerektiğini ekiplere anlattım.'' sözlerini kullandı.
Öldüklerini biliyordum: Eşi ve oğlunun olay yerinde öldüğünü anladığını belirten Özkan, ''İkisi de cansız yatıyordu. Öldüklerini biliyordum. Hemşireyim, ikisinde de nabız yoktu” dedi.