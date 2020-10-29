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Gaziantep'te 2,5 aylık bebek feci şekilde can verdi! Babası cesedini kucağında taşıdı

Demirören Haber Ajansı

GAZİANTEP'te 2,5 aylık Suriyeli bebek Fatma Halaf, nefes borusuna kaçan mama nedeniyle hayatını kaybetti. Baba, bebeğinin cansız bedenini, cenaze aracına kucağında taşıdı.

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Acı olay, bu sabah İslahiye ilçesinde yaşandı. Suriye uyruklu Meryem Halaf, mama verdiği 2 aylık bebeği Fatma'nın, nefes almakta güçlük çektiğini fark etti. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mamanın nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü saptanan Fatma bebeğe, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Baba Ahmet Halaf'ın ceset torbasına koyulan cansız bedenini cenaze arabasına kucağında taşıdığı bebek, İslahiye'de defnedilecek.

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