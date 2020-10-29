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Alman turist otel odasında ölü bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Alman Hubner Grafe (38) odasında ölü bulundu.

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Alanya'ya eşiyle birlikte tatil için gelen Alman vatandaşı Hubner Grafe, Türkler Mahallesi'ndeki otel odasında dün saat 22.30 sıralarında uykuya daldı. Sabah eşinin uyandırmaya çalıştığı Hubner Grafe'nin, tepki vermemesi üzerine durum otel yetkililerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Alman turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Grafe'nin cansız bedeni savcılık ve jandarma incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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