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Ermenistan'a bir darbe daha: Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi

Demirören Haber Ajansı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “İşgal altındaki Dağlık Karabağın sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ cehenneme gönderildi” dedi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev Berde ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, “Rejimin sözde ‘Savunma Bakanı Celal Harutyunyan cehenneme gönderildi” dedi.

Hajiyev, “Ermenistan eylemlerinden dolayı savaş alanında cezalandırılıyor. Bütün cephe hattı boyunca Azerbaycan düşmana gereken cevabı veriyor ve suçların işlenmesini emreden düşmanın askeri komutanları birer birer imha ediliyor” dedi.

Hocalı katliamına karşılık verildi
Öte yandan, Azerbaycan ordusunun Hocalı soykırımının faillerinin çoğuna karşılık verildiğini  belirtilen Hajiyev’in “Halihazırda medyada rejimin sözde ‘Savunma Bakanı’nın cehenneme gönderildiğine dair haberler var. Başkaları da payını alacak” diye konuştu.

Görevden alınmıştı
Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan'ın Dağlık Karabağ'da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

 

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