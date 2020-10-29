İstanbul'da çatırtılar gelince insanları uyardılar! Faciadan dönüldü

BEYOĞLU'nda iki katlı boş binada çökme oldu. Olayda ölen yada yaralanan olmazken bina kullanılmaz hale geldi.

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Beyoğlu Taksim Yağhanesi Sokak üzerrinde bulunan iki katlı boş binada saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme oldu. Olay yerine itfaiye, elektrik ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.



Sokağın elektriği ve gazı kesildi. Yapılan kontrollerde binada kimsenin olmadığı tespit edildi. Tedbir amaçlı sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bina kullanılmaz hale geldi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.







"Dışarıdan çatırtı sesleri geldi"

Mahallede esnaf olan Burhan Kayacan "Ben içeride oturuyordum. Dışarıdan çatırtı sesleri geldi. Önce anlayamadım. Daha sonra bina içinden bir gürültü geldi. Binadan parçalar kopuyor. Benim arabam da tam binanın önündeydi. Diğer arabamda da çocuğum yatıyordu. Hemen koştum kardeşime arabayı buradan al bina çöküyor dedim. Biz arabayı aldıktan beş dakika sonra bina çöktü. Burası 3-4 ay önce satıldığı için boşaltıldı. Daha önce burada yaşayanlar vardı. Biz binadan çatırtılar gelince önlem aldık. Yolu kestik ve insanları uyardık. Onun için ölen ya da yaralanan yok" dedi.



