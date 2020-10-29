Eskişehir'de 3 tanesi 40 TL! Kilosu çeyrek altınla yarışıyor

Kilosu 800 lira

Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa ihtiyaç olana erik yetiştiren manav Emin Özkaya, sattığı ürün hakkında detay bilgiler paylaştı. Özkaya, “Bu erikler Şili’den geliyor. İstanbul’dan bazı illere dağıtılıyor. Bu sezonda bunlar ‘Hamile eriği’ olarak da biliniyor. Ben 15 senedir bu günlerde bu eriği bulunduruyorum. Türkiye’de bu mevsimde bunlar yetişmiyor. Yurt dışından geldiği için çok az bulunuyor. Bunlar normal, bizim buralarda kaç gün önce bittiği yeşil eriklerdendir. Ancak ters bir dönemde insanların özel ihtiyaçların karşılanması için getirdiğimiz için fiyatlar pahalıdır. Şuan 3 tanesi 40 liradan satıyoruz. Bu üç tane de yaklaşık 50 gram oluyor. Buna göre kilosu 800 liraya denk geliyor. Ama tabi kimse bir kilo almıyor. Özel istekler doğrultusunda 2-3 paket yani 6 veya 9 tane alıyor. Alıcısı çok mu? Hayır. Ama getirdiklerimizin alıcısı var. Hamile onlar kadınların canı çektiği zaman alınıyor. Ayrıca ölümcül hastalığı yaşayan büyüklerinin son isteğini yerine getirmesi için gelip alıyorlar. Kaç gün önce kilo ile sattığımız erik şuan tane tane satıyoruz. O da altın fiyatında diyebilirim” diye konuştu.