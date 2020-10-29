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Mardinli Sultan Kösen koronavirüse yakalandı dünyanın en uzun insanı

Dünyanın en uzun insanı olarak tescillenen Dev Sultan lakabıyla tanınan Sultan Kösen korona virüse yakalandı.

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Dünya genelinde milyonlarca insana bulaşan corona virüs, ünlü isimleri de etkiledi. Mardin Derik ilçesine bağlı Dede Köyünde yaşamını devam ettiren 38 yaşındaki Sultan Kösen, covid_19 virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre 2 metre 51 santimetre boyuyla yeryüzünün yaşayan en uzun insanı olan Kösen, aynı zamanda 27,5 cm ile yeryüzünün “en büyük ellerine” ve 36,5 cm ile “en büyük ayaklarına” da sahip. 60 numara ayakkabı kullanan Kösen, hipofiz bezindeki aşırı büyüme hormonu salgılayan bir tümörden kaynaklı boyu aşırı uzamış ve 11 yıl önce Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en uzun adamı olarak tescillenmişti.

Dua istedi

Sosyal medyadan paylaştığı videoda corona virüs testi yaptırdığını ve sonucunun pozitif çıktığını anlatan Sultan Kösen, tedavisinin Devlet Hastanesinde yapıldığını söyledi. Kösen, yaptığı açıklamada kronik hastalıklarının olmasından kaynaklı hastalığı ağır geçirme riskinin olduğunu dikkat çekerek sevenlerinden dua istedi.

Hastalık sonrasında sevenleriyle yeniden bir araya geleceğini belirten Kösen, “Çok dikkat etmeme rağmen Covid-19 testim pozitif çıktı ama çok şükür şimdilik hafif semptomlarla geçiriyorum. Şimdilik hastanede tedavi oluyorum. Kronik hastalıklarım var onun için siz sevenlerimin dualarını istiyorum. Burada daha ağır geçirenlere de acil şifalar diliyorum. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

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