BIST 1.127
DOLAR 8,32
EURO 9,75
ALTIN 502,52
HABER /  YEREL

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! Kariye Camisi'nin açılışı ertelendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi'nin ibadete yeniden açılışının ertelendiğini duyurdu.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Kariye Camisi’nin ibadete açılması, hazırlıkların tekemmül sürecinin devam etmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salı günü yaptığı açıklama ile Kariye Camisi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl sonra ibadete yeniden açılacağını duyurmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milyonlarca komşuyu ilgilendiriyor! Yargıtay kararını verdi tazminat ödeyecek
Azerbaycan: Ermenistan'a ait iki SU-25 düşürüldü
MHP'den Davutoğlu'na olay yanıt! Neşeli Günler’in Palavra Bakanı Ziya’yı solda sıfır bırakır
Gaziantep'te 2,5 aylık bebek feci şekilde can verdi! Babası cesedini kucağında taşıdı
Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı! Kadın kafası kesilerek öldürüldü
Yeni koronavirüs tedbiri! Kütahya Emet'te ev ziyaretleri süresiz yasaklandı
ÖNCEKİ HABERLER
İmamoğlu, Türkiye'nin dış politikasını 'kabadayılık' olarak nitelendirdi
Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti
Sakarya için Fahrettin Koca yüzde 76’lık artış var demişti! Yeni tedbir açıklandı
Bakan Berat Albayrak'tan 29 Ekim mesajı
Sakarya'da 110 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
Bugün noterler tatil mi 30 Ekim noterler açık mı olacak?
Yorumlar