İstanbul'da korkutan patlama! Polis trafiğe kapattı kimse yaklaştırılmıyor

İSTANBUL Beşiktaş Kadırgalar Caddesi'ndeki yer altı elektrik kablolarında patlama meydana geldi.

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Patlama ve ardından çıkan yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kablolardaki yangına köpükle müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sürerken, polis ekipleri yolu yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.