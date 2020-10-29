Elazığ'da 8 aylık bebek yanarak can verdi! Annesi sinir krizi geçirdi
ELAZIĞ'da bir evde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 2 ve 4 yaşındaki kardeşler ise yaralı kurtarıldı.
Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda dar gelirli ailelerin yaşadığı CYA2 konutlarının zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anneleri komşuya giden 3 çocuğun bulunduğu evde elektrik prizinden yangın çıktı.
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Alevler perde ve yatağı tutuşturdu. Bu sırada evden çıkan dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale edip söndürdü.
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Ekipler 8 aylık Hiranur bebeğin hayatını kaybettiğini belirlerken, 4 yaşındaki Koray ile 2 yaşındaki Kaan K. kardeşleri yaralı olarak kurtardı.
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