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Birlik mesajı verildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefonda görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre İlham Aliyev, Dağlık Karabağ konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'a verdiği siyasi desteklerden övgüyle bahsederek, dost ve kardeş iki halkın bundan sonra da birbirlerinin yanında olacağını belirtti.

Erdoğan da ilgi ve tebrik için Aliyev'e teşekkür etti, Azerbaycan halkına selamlarını ve iyi dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost ve kardeş Türk ve Azerbaycan halklarının her zaman yan yana duracağına vurgu yaptı.

Liderler, görüşmede, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları da müzakere etti.

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