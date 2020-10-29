Valentin Rosier: Mbappe kadar olmasam da hızlıyım

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rosier, "Mbappe kadar olmasam da hızlı bir oyuncuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Şimdi bunu kanıtlama zamanı" dedi.

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Süper Lig'in 7. haftasında 1 Kasım Pazar günü Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü.

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Valentin Rosier, basın mensuplarının karşısına geçti.

Rosier, "Daha iyisini yapabilirim. En iyi performansım bu değil. Ciddi bir sakatlığım yok. Sadece biraz ağrım var. Pazar günü oynamak için sorun oluşturmaz diye düşünüyorum" dedi.

"Buraya gelirken tercih yapmak zor olmadı. Beşiktaş’ın Türkiye’deki en büyük kulüp olduğunu biliyordum" diyen Rosier, "Oynayabildiğim kadar fazla maç oynamak ve takıma katkı vermek istiyorum. Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim" dedi.

Oynadığı pozisyon hakkında da konuşan Rosier, "Sol bek pozisyonunda Sporting’de değil ama Dijon’da maçlar oynadım. Ben sağ bek pozisyonunda oynamayı tercih ederim. Pozisyon değil, takımın kazanması önemli" ifadelerini kullandı.

Hızlı bir oyuncu olduğundan da bahseden Rosier, "Mbappe kadar olmasam da hızlı bir oyuncuyum. Kulüp, geldiğimde Speedy Gonzalez videosu ile beni tanıttı. Şimdi bunu kanıtlama zamanı" dedi.