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Manchester United'dan Hakan Çalhanoğlu'na kanca

Manchester United, Hakan Çalhanoğlu için beş yıllık bir anlaşma yapmayı düşünüyor.

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İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi sona erecek milli futbolcu için Manchester United'ın devrede olduğu iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon Euro'luk teklife sıcak bakmayan 26 yaşındaki futbolcu için İngiliz ekibi, devreye girdi. Kırmızı Şeytanlar, Hakan Çalhanoğlu için 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yaptı.

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