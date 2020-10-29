30 Ekim tatil mi cuma günü okul var mı MEB açıklaması

2020 yılı resmi tatilleri içinde olan 29 Ekim perşembe günü her yıl olduğu gibi bu sene de tatil oldu. Okullar bugün, 29 Ekim'de kapalı olacak. Okullar yarın 30 Eylül cuma günü açık olacak.

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Bugün 29 Ekim Cumhuriyet bayramı çoşkusu yaşanıyor. Bu sene 29 Ekim perşembe gününe denk geldi. 2020 yılı resmi tatillerinden olan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı yurt genelinde tatil oldu. Çalışan birçok vatandaş ise yarın yani 30 Ekim tatil mi araştırması yapıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili yönetmeliğe göre 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren başladı. 28 Ekim saat 13.00'ten sonra devlet ve kamu daireleri kapandı. Öğrenciler 30 Ekim cuma günü yeniden ders başı yapacaklar.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir

29 Ekim önemi:

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.