Ahmet Hakan, Çakıcı-CHP'li Recep Gürkan görüşmesinin detaylarını yazdı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı arasında gerçekleşen görüşmenin perde arkasını anlattı.

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Ahmet Hakan, büyük tartışma başlatan görüşmeye ilişkin, "Çakıcı’ya övgüler düzmemiş. Çakıcı’yla ideolojik akrabalık kurmamış. Çakıcı’ya kefil olmamış. Ne yapsaymış yani? 'Gelmek istiyorum' diyene 'Hayır, gelme' mi deseymiş?" görüşünü savundu.

Hakan, "İsteyen kusura bakabilir, ben bu konuda Recep Gürkan’cıyım." diye yazdı.

"Ne yapsaymış yani?"

Sözlerine "Kıyamet kopuyor CHP’de... 'Vay efendim, nasıl olurmuş bu' falan. Hatta CHP yönetimi, soruşturma bile açmış bu ziyaret için" diye başlayan Hakan, devamında şunları kaydetti:

Olayın aslı faslı şu:

Alaattin Çakıcı, 'Sizin bir Atatürk odanız varmış. Orada da kıymetli bir Atatürk büstü yer alıyormuş. Bunu görmek istiyorum' demiş Başkan Gürkan’a... O da 'Buyurun gelin' diye yanıt vermiş ve konuk etmiş Çakıcı’yı...

Çakıcı’ya övgüler düzmemiş. Çakıcı’yla ideolojik akrabalık kurmamış. Çakıcı’ya kefil olmamış. Ne yapsaymış yani? 'Gelmek istiyorum' diyene 'Hayır, gelme' mi deseymiş?

İsteyen kusura bakabilir, ben bu konuda Recep Gürkan’cıyım.