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VGM burs sonuçları açıklanıyor 2020 kaç gün kaldı?

KYK burs kredi başvuruları bugün itibarıyla başladı. Üniversiteyi kazanan milyonlarca öğrenci e-devlet üzerinden başvuruda bulunarak devletin sağlamış olduğu burs ve kredi burslarından yararlanabilecek. Peki, KYK kredi burs başvurusu ne zaman bitecek? İşte, KYK burs başvurusu 2020

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VGM burs başvurusunu yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu ve ortaöğrenim bursu başvuruları farklı tarihlerde alınıyor. Ortaöğrenim burs başvuru süreci sona ererken, üniversite burs başvuruları ise 30 Ekim’de bitecek. İşte VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili kılavuz içerisinde yer alan bilgiler

VGM burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. VGM burs başvurularını yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Ortaöğrenim burs başvuru süreci sona erdi. 2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim bursu için başvurular 30 Ekim’e kadar devam edecek. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? İşte detaylar

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır: Ortaöğrenim burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Geçtiğimiz yıl ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 25 Kasım, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlar ise 2 Ocak’ta açıklanmıştı.

Yükseköğrenim burs başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada, ' Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. ' denildi.


VGM yükseköğretim burs başvuruları son gün ne zaman: 
2020 - 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

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