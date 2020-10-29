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Ruhani'den 29 Ekim mesajı Mevlid Kandili ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın Mevlid Kandili'ne denk gelmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Ruhani, 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in mevlidi ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir' dedi.

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İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Ruhani, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, şunları ifade etti:

"Mevlid ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle zatıalinize ve ülkenizin değerli halkına en içten tebriklerimi sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümünün İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in mevlidi ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir.

"Türkiye halkına bereketli günler temenni ediyorum''

Türkiye halkına hayırlı ve bereketli günler temenni ediyorum. Yüce Allah'tan sizlere sağlık ve başarı, Türkiye halkına da güzel günler niyaz ediyorum."

Ankara ile iş birliği vurgusu

İki ülke arasında sağlık, bilim, ekonomi ve siyasi alanlardaki geniş iş birliği kapasitesinin fark edilmesi ve dikkate alınması temennisinde bulunan Ruhani, şunları kaydetti:

"İran ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artmasını ümit ediyorum. Mevcut uluslararası gelişmeler ve koronavirüs şartlarında komşu iki büyük ülkenin ilişkilerinin korunması çok önem taşıyor. Bu çerçevede sağlık ve ticari alandaki iş birliği daha önceliklidir."

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