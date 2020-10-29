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Putin'den son dakika Dağlık Karabağ çıkışı! Türkiye dahil birçok ülke yer almalı

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin son dakika yaptığı açıklamada, 'Dağlık Karabağ için yapılacak görüşmelerde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı.' şeklinde konuştu

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Putin'den son dakika çok önemli bir Dağlık Karabağ açıklaması geldi. Putin, Karabağ için yapılacak görüşmelerde Türkiye de yer almalı.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ'da devam eden çatışmalarla ilgili bir açıklama yaptı.

Putin, "Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı" ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Dağlık Karabağ'da bir ayı aşkın süredir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için operasyon yürütüyor.

Çatışmalar süresince biri Rusya'nın biri ABD'nin arabuluculuğunda üç ateşkes girişimi olmuş ancak girişimler sonuçsuz kalmıştı.

Erdoğan Paşinyan ile görüşmesini istemişti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile yaptığı görüşmede Rus liderden Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüşmesini istediğini söylemiş, kendisinin de Azerbaycan lideri İlham Aliyev ile görüşebileceğini aktarmıştı.

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