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Koronayla savaşabilecek molekül bulan 14 yaşındaki öğrenci

ABD'de Texas eyaletinin Frisco kentinden lise öğrencisi Anika Chebrolu, yeni koronavirüse yapışıp, insanları enfekte etme kabiliyetini engelleyebilecek bir molekül keşfetti.

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Dünyanın en büyük ilaç şirketleri yeni koronavirüs için tedavi bulmak için yarışırken, genç bir bilim insanı, SARS-CoV-2 virüsünün proteinine bağlanarak insanları enfekte etmesini engelleyen bir molekül bileşimi keşfetti. Adı Anika Chebrolu ve sadece 14 yaşında.

ABD'de Texas eyaletinin Frisco kentinden lise öğrencisi Anika Chebrolu, yeni koronavirüse yapışıp, insanları enfekte etme kabiliyetini engelleyebilecek bir molekül keşfetti.

25 bin dolar ödül para ödülünü kazandı
Ve bu bilimsel keşif, genç öğrenciye 2020 Genç Bilim İnsanı Yarışması'nda "ABD'nin başlıca genç bilim insanı" unvanını ve 25 bin dolar ödül para ödülünü kazandı.

''Normal hayatılarımıza dönmeyi umut ediyorum“
CNN’e konuşan Chebrolu, “Son iki gündür, SARS-CoV-2 virüsüyle ilgili olduğu için projem medyada büyük ilgi gördü. Bu salgını sona erdirme yönündeki ortak umutlarımızı yansıtıyor. Ben de herkes gibi yakında eski, normal hayatılarımıza dönmeyi umut ediyorum“ dedi.

“Hastalık ve ölüm oranını kontrol etmek”
Chebrolu, en iyi genç bilim insanı unvanını kazanmanın bir onur olduğunu ancak daha yapılacak çok şey olduğunu söylüyor. Chebrolu’nun bir sonraki hedefi, bulgularını virüs için gerçek bir tedavi haline getirerek salgının “hastalık ve ölüm oranını kontrol etmek” için mücadele eden biliminsanları ve araştırmacılarla birlikte çalışmak.

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