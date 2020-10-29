BIST 1.127
DOLAR 8,32
EURO 9,76
ALTIN 498,45
HABER /  SAĞLIK

Açılışı Sağlık Bakanı yapacak!Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı İstanbul'da yapılacak

Sağlık Bakanlığı, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarın İstanbul’da yapılacağını açıkladı. Toplantının açılışını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapacak. 

Abone ol

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı yarın yapılacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; 4'üncüsü düzenlenecek olan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'na, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdat Amrayev’in yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile Macaristan’dan Sağlık Bakanı, Bakan Yardımcısı, Büyükelçi gibi üst düzey temsilciler ve üye ülkelerin bilim kurulu üyeleri katılacak. Sağlık Bakanlığı Pandemi Bilim Kurulu, Toplum Bilim Kurulu, Aşı Bilim Kurulu ve TÜBİTAK Aşı Projesi üyelerinden oluşan 60’a yakın bilim insanı da toplantıda hazır bulunacak. Toplantının açılışını saat 10.00’da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yapacak. 

Programda üye ülkeler arasında Covid-19 ile mücadelede bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Covid-19 epidemiyolojisi ve salgın yönetimi, tanı ve tedavi yöntemleri, kritik hasta yönetimi, sağlık çalışanlarının sağlığı, salgının psikolojik etkileri, dijital sistemlerin kullanımı ve son olarak dünyada ve Türkiye'de aşı çalışmaları; programın gündem maddelerini oluşturacak. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Ruhani'den 29 Ekim mesajı Mevlid Kandili ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir
Dolar tatil dinlemedi rekor tazeledi! Piyasalarda son durum
Muhittin Böcek'ten iyi haber geldi yiyip içmeye başladı! İlk istediği bakın ne oldu
Hatay'da hortum arabayı havaya kaldırdı! Araçtaki kadının beli kırıldı şoför ölümden kurtardı
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a çanta yanıtı: Yüreğin varsa cesaretin varsa beraber tartışalım
Financial Times'ta bomba 'Erdoğan' yorumu: Macron'u dövmek için sağlam sopa seçti
ÖNCEKİ HABERLER
Abdullah Gül'e 'Atatürk' tepkisi! 'Seni CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız'
Karantina ihlaline 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı
İŞKUR evde paketleme işi başvuru formu doldurma ekranı-2020
Kahmaramaraş'ta öğretmenler Covid-19’a yakalandı, eğitime ara verildi
Ersin Tatar KKTC’nin yerli otomobili ile test sürüşü yaptı
Teoman Ayık kimdir kaç yaşında aslen nereli? Teoman Ayık hayatı
Yorumlar