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CHP'nin Suudi Arabistan önergesine AK Parti ve MHP'den ret

CHP Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un, gayri resmi Suudi Arabistan ambargosunun görüşülmesiyle ilgili olarak TBMM’ye verdiği önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

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CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan gayri resmi Suudi ambargosunun nedenleri ve sonuçlarıyla ele alınması, bu ambargo karşısında alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM’de genel görüşme açılması için önerge verdi. CHP Grup önerisi olarak TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Önerge sahibi Güzelmansur TBMM’de yaptığı konuşmada “Suudi Arabistan 1929’da dostluk anlaşması imzaladığımız, dost ve Müslüman bir ülke. 90 yıllık ikili iyi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. 6 milyar doların üzerinde ticaret hacmimiz var. İki ülke halkları karşılık kardeşlik, akrabalık ilişkileri geliştirdi. Ama birkaç yıldır bir siyasi kriz yaşıyoruz. Niçin ve ne uğruna ilişkiler bu boyuta getirildi, mutlaka sorgulanmalı. Bu siyasi krizle birlikte Suudi Arabistan, 1,5 yıl önce, Türkiye’ye karşı örtülü bir ambargo başlattı” dedi.

'10 günde pazara sunulan sebze meyve 30 günde ancak pazara giriyor'

Suudi ambargosunda, 1,5 yılda yaşanan gelişmeleri sıralayan Güzelmansur “Gümrüklerde Türk mallarına tam sayım uygulanıyor. Ürünlerimizin girişi yavaşlatılıyor. Türk malları limanlarda çürümeye, bozulmaya yüz tutuncaya kadar bekletiliyor. 10 günde pazara sunulan sebze meyve 30 günde ancak pazara giriyor.

'32 bini Hataylı 45 bin yurttaşımızı tedirgin ediyor'

Suudi Arabistan’da süper market zincirlerinden, fastfood zincirlerine kadar pek çok firma Türk ürünlerini satmayacaklarını, kullanmayacaklarını açıklıyor. Müteahhitlerimize Suudi Arabistan’da iş verilmiyor. Suudi Arabistan, vatandaşlarına, Türkiye’ye gitmeyin çağrıları yapıyor. Suudi Arabistan’daki Türk berberlerine, lokantalarına gidilmemesi söyleniyor. Bu durum Arabistan’da yaşayan, ezici bir çoğunluğu berber ve lokantacı olan, 32 bini Hataylı 45 bin yurttaşımızı tedirgin ediyor.

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