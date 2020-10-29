Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük gücünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında yaptığı konuşmada, "En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi'nde “Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi” açılış programında açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Birçok mazlumun kalbinde bağımsızlık ateşini biz düşürdük"

"Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne ülkemizin gelişmesi, büyümesi, kalkınması için çalışmış, gayret göstermiş, ter dökmüş herkesi saygıyla anıyorum.

Cumhuriyetimizi kurarak birçok mazlumun kalbinde bağımsızlık ateşini biz düşürdük. Emperyalistlerin korkusu da bu zaten.

Tarihten ve yaşadığı coğrafyadan tamamen silinmeye çalışılan bir milletin ayağa kalkışına sembol olan ruh, bugün de yolumuzu aydınlatıyor.

Yürüttüğümüz mücadele kalbi ve gözü olan nice mazlumlara, mağdurlara umut veriyoruz.

Yaşadıklarımız gösteriyor ki Türk milletinin istiklal mücadelesi, vatanına, bayrağına, ezanına sahip çıkmaya devam ettiği sürece bitmeyecek.

Davamız Türkiye'nin hak ve istiklalinden alınmamasıdır.

Ülkemizi 2023'e, 2053'e, 2071'e taşıyacağız.

Medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumluluk ağırdır ama bir o kadar da şereflidir.

"Tarihimizi yeniden hatırlayan nesil yetişiyor"

Bu mirası bize unutturmak için çok çalıştılar. Kadim geçmişimizi tamamen silerek, takvimi bugünden başlatmaya kalkıştılar.

Tarihimizi yeniden hatırlayan, keşfeden, kucaklayan bir nesil yetişiyor.

Başkalarına hayran olmak yerine kendine güvenen, araştıran, geliştiren, başarıya kilitlenen bir gençliğin ayak seslerini duyuyorum.

Özellikle Malazgirt Zaferi'nden başlayıp İstiklal Harbi'ne kadar uzanan mücadeleyi çok iyi öğretmemiz gerekiyor.

En büyük gücümüz, tarihi mirasımız. Bu miras hakkıyla hıfzedilmeden ne 15 Temmuz anlaşılabilir ne Cumhuriyetimizin kıymeti bilinebilir.

Tarihimizi bilmeden maziden atiye kurduğumuz köprü eksik kalır, işlevsiz kalır.

Sergimizde yer alan eşyalar İstiklal harbi ve mücadelemizi yeniden canlandıracaktır. Çanakkale Savaşı'nın sembollerinden 57 alay sancağı bunlardan biridir.

Gazi Mustafa Kemal bu sancağın sahibi olan askerlere "Sizlere taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum" diyerek Çanakkale destanının omurgasını inşa etmiştir."