Luiz Gustavo: Sezona iyi başladık ama yolumuz çok uzun

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Şampiyonluğa inandıklarını belirten Gustavo, sezona iyi başladıklarını kaydederek önlerinde uzun bir yol olduğunu vurguladı.

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Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, basın toplantısında sözlerine Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladı. 33 yaşındaki oyuncu, "Türk halkını kutluyorum. Bugün gerçekten önemli bir gün. Bunu kutlayarak başlamak istedim" diye konuştu.

Guztavo, takımdaki kolektif anlayışın önemli olduğunu vurgulayarak, "Sezona iyi başladık ama yolumuz çok uzun. Sosa ya da bir başkası fark etmez. Ben kimle oynarsam oynayayım en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum iyi oynamak için. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur. Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı" dedi.

"Oynadığım kulübe maksimum saygıyı göstermeye çalışırım"

Gittiği kulüplerin felsefesini anlamaya çalıştığını kaydeden Gustavo, taraftarların kendisine duyduğu sevgiyle ilgili olarak, ''Oynadığım kulübe maksimum saygıyı göstermeye çalışırım ve işime odaklanmaya çalışırım. Taraftarların benim hakkımdaki düşüncesinden dolayı çok mutluyum ama yapacak daha çok şey var" şeklinde konuştu.

Gustavo, Fenerbahçe Beko forması giyen ABD'li Jarell Eddie ile olan benzerliğinin sorulması üzerine, "Kendisiyle bu hafta buluştum ve ilk defa gördüm. Gerçekten basketbolu da çok seviyorum. Mümkün olduğunca ilk fırsatta basket maçına gitmek istiyorum. Çok iyi bir görüşme geçti. Çok iyi bir insan, umarım bir kez daha buluşma şansı elde ederim" dedi.

Genç oyunculara tavsiye

Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan deneyimli futbolcu, "Benim için en önemlisi şu ki futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip fark etmeksizin her zaman kazanmak elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bence onlar da bu anlayışta olmalı" ifadelerini kullandı.

Brezilyalı futbolcu, vatandaşı Alex de Souza'nın Fenerbahçe'de çok önemli bir geçmişi olduğunu belirterek, "Çok fazla şampiyonluk kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Ben daha burada yeniyim. Oynadığım kulübe saygı duymaya çalışıyorum. Kaptan olsam da olmasam da her zaman takıma yardım etmek isterim. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

Sarı-lacivertli ekipte alternatiflerin çok olduğuna değinen Gustavo, "Hepsi farklı karakteristik özelliklere sahip. Hocamız takım için en iyisini seçmek zorunda. Ozan, Sosa veya Tolga olsun kimle oynarsam oynayayım birlikte oynayan oyuncuların birbirine saygı duyması ve takım için elinden gelenin en iyisini yapması lazım" şeklinde konuştu.

"Hocanın istediklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz"

Teknik direktör Erol Bulut'un bu sezon başında takıma katıldığını ve kendilerine oyun tarzını anlattığını aktaran Gustavo, ''Biz de en iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçiyor ve ben bunları seviyorum. Hocanın istediklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplere saygı duyarak elimizden gelenin en iyisini yaparak kazanmak istiyoruz" dedi.

Gustavo, Fenerbahçe'ye bir hedef için geldiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Burası benim için bir meydan okuma. Hala yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül ve ben bana ihtiyaç olduğu zamanlarda pazubent kolumda olsa da olmasa da takıma yardım etmek istiyorum."

Saha dışında da benzerim diye düşünüyorum. Ben sakin bir insanım. Sürekli güler yüzlü olmak iyi olduğum bir konu değil ama genel olarak mutlu bir insanım

Fenerbahçe'nin uzun yıllardır şampiyon olamadığını hatırlatan Gustavo, ''Bu sezonki takımdan neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. Bu duyguları, mutluluğu taraftara bırakmamız gerekiyor. Biz konsantre bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Tanrı isterse sezon sonu şampiyon olduğumuzda büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor" diye konuştu.