BIST 1.127
DOLAR 8,28
EURO 9,68
ALTIN 500,66
HABER /  YEREL

Kars'ta çoban buldu! Herkes çukurun başına toplandı

KARS’ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında yaralı boz ayı bulundu. İğneyle uyutulan boz ayı kamyonet ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne götürüldü.

Abone ol

İlçenin Acısu mevkisinde yer alan şehir çöplüğünün alt kısmındaki çayırlık alanda hayvan otlatan çobanlar, suyla dolu çukurda yaralı bir bozayı görüp durumu Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç'a haber verdi. Olay yerine gelen muhtar Kılıç da Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinden hayvanın tedavisi için yardım istedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri çukurdaki bozayıyı uyuşturucu iğneyle uyuttu. Ardından çevredekilerin yardımı ile bir aracın bagajına koyulan bozayı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Muhtar Kılıç, hayvan otlatanların yaralı ayıyı gördüklerini belirterek, "Çobanlar beni arayınca buraya gelip yaralı ve aç olan ayıya ekmek verdim ve durumu yetkililere ilettim. Ayılar karnını doyurmak için buradaki çöplüğe geliyor. Hayvanın başına ne geldi bilmiyorum inşallah iyileşir." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu
Putin'den son dakika Dağlık Karabağ çıkışı! Türkiye dahil birçok ülke yer almalı
Azerbaycan: Ermenistan'ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı
Abdullah Gül'e 'Atatürk' tepkisi! 'Seni CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız'
Ruhani'den 29 Ekim mesajı Mevlid Kandili ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir
Dolar tatil dinlemedi rekor tazeledi! Piyasalarda son durum
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kilise saldırı sonrası Fransa ile dayanışma mesajı
Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber
Afyonkarahisar'da kızının haberini duyan anne fenalık geçirdi: Kızıma bir şey oldu mu
Son 24 saatte 1056 arttı! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 233 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük gücünü açıkladı
PTT bugün açık mı PTT çalışma saatleri yarın açık mı?
Yorumlar