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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kilise saldırı sonrası Fransa ile dayanışma mesajı

FRANSA'da gerçekleştirilen terör saldırısı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından kınandı. Çelik, teröre karşı Fransız halkıyla dayanışma içerisinde olunduğunun altını çizdi.

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Bu sabah Fransa'nın Nice kentinde yer alan Notre Dame kilisesine terör saldırısı düzenlendi.

Düzenlenen terör saldırısına Türkiye'deki yetkili makamlar tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşım ile saldırıyı kınadıklarını belirti.

"Fransız halkı ile dayanışma içerisindeyiz'' 

Teröre karşı Fransız halkı ile dayanışma içerisinde olunduğunun altını çizen Ömer Çelik, "Fransa’nın Nice şehrindeki Notre-Dame de Nice Kilisesi’nde gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Terör, aşırılık ve şiddete karşı Fransız halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnsanlık dışı bir eylemdir''

Bunun insanlık dışı bir eylem olduğunun altını çizen Çelik, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyoruz. Hangi ideoloji, din, etnisite, mezhep etiketine sahip olursa olsun terörün ve teröristlerin insanlık dışı yüzü değişmez. Masum insanları hedef alan her türlü eylem, insanlık dışı bir eylemdir." dedi.

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