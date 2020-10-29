Covid-19'a yakalanmıştı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tedavisine hastanede devam edildiğini açıkladı.

Abone ol

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 24 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Akpolat, bugün yaptığı açıklamada, tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi. Akpolat şunları yazdı:

“Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet”