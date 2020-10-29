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Covid-19'a yakalanmıştı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tedavisine hastanede devam edildiğini açıkladı.

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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 24 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Akpolat, bugün yaptığı açıklamada, tedavisinin hastanede devam ettiğini bildirdi. Akpolat şunları yazdı:

“Tedavi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran, geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlayacağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek #YaşasınCumhuriyet”

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