HDP'li milletvekili Nuran İmir kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi

ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylemleri, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu grup tarafından engellenmeye çalışıldı.

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Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, kadınlar ile şehit ve gazi yakınları Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı önüne gelerek protesto eylemi yaptı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayrakları ile HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

Şırnaklı kadınların 8’inci haftadaki eylemi de yine HDP'liler tarafından engellenmek istenildi. HDP il binası önüne gelen kadınlar, partililer tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu grubun engelleme girişimine rağmen kadınlar, HDP il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

"Bizim mücadelemiz çocuğumuzu kaçırıp satanlara karşıdır"

7 yıl önce 17 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Veysi Kartal için gelen Sakine Kartal, “Çocuklarımızı götürdüler. Ellerine taş verdiler. Yuvamızı yıktılar. Allah onların da yuvasını bozsun. Niye bize ve çocuklarımıza böyle düşman oldular. Çocuklarımız üzerinden ticaret yapıyorlar. Ne hakları var bize bunu yapmaya. Ciğerimizi yaktılar. 7 senedir oğlumu götürdüler. Bizim bu mücadelemiz çocuğumuzu kaçırıp satanlara karşıdır. Çocuğumuzu bize, devletimize düşman ettiler. Veysi'm evine gel. Veysi'm devlet sana bir şey yapmaz. Gel devletine teslim ol" dedi.

Terör örgütü PKK'lılar tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP önüne geldiğini anlatan Emine Üstek, "Oğlumun gelmesini istiyorum. HDP oğlumu götürdü. Yürüyecek halimiz kalmadı. Kahırdan öldük. Ne gecemiz ne gündüzümüz var" diye konuştu.