Gram altın fiyatı yıl sonunda ne olur Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner açıkladı

Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor. Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı.