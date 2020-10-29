Gram altın fiyatı yıl sonunda ne olur Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Öner açıkladı
Gram altın fiyatındaki yükseliş sürüyor. Yıl sonunda gram altın fiyatın ne olacağı merak konusu olurken Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının yıl sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Korona virüs salgınıyla birlikte dünyada birçok alanda dengeler değişirken, küresel ekonomi piyasasında altın sürekli yükselişine devam ediyor. Haftaya rekor tazeleyerek giren altın, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Son bir haftada çeyrek altındaki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5’e yaklaştı.
Altının yükselişini değerlendiren Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bulunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngörüsünde bulundu.
"Her zamanki gibi altın uzun vadede kazandırıyor"
Öner, altında artık bir tahminde bulunamadıklarını söyledi. Altındın tahmin ettikleri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara çıktığını belirten Öner, şunları söyledi:
Gram altın fiyatı yıl sonu tahmini
"Pandeminin artmasıyla küresel piyasada yükselişe girmişti. Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira karşısında hayli bir yükseldi. Şu an gram altın 505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira bekliyoruz.