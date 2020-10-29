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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Yunanistan'dan tepki

Yunanistan ana muhalefet partisi Syriza'nın yürütme kurulu üyesi Prof. Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu belirtti.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'la ilgili sözlerine tepkiler sürüyor. Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan geldi.

Yunanistan’da ana muhalefet partisi Syriza'nın Merkezi Yeniden Yapılanma Komitesi Siyasi Konseyi üyesi Profesör Antonis Liakos, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a yönelik politikasının saldırgan ve hakaret edici olduğunu ileri süren bir yazı paylaştı.

"Macron'un İslam'a yönelik politikası saldırgan"

Liakos, paylaşımında, "Macron’un İslam’a yönelik politikası saldırgan ve hakaret edici. Dünyadaki en kalabalık üç dinden biri olan; milyonlarca Müslüman'a saldırarak, hakaret ederek teröristlere karşı özgürlüğü savunamazsınız. Libya, Sahra altı Müslüman Afrika, Lübnan ve Suriye’deki Fransız politikası ile birleştiğinde doyumsuz sömürgecinin zayıf geri dönüşünü gösteriyor gibi görünüyor" dedi.

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