Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Galatasaray maçına çıkacağız

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan 7 oyuncunun testinin negatife döndüğünü ve hafta sonu oynanacak Galatasaray maçında sahadaki yerlerini alacaklarını dile getirdi.

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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, daha önce koronavirüs testi pozitif çıkan 7 oyuncunun testinin negatife döndüğünü duyurdu.

A Spor'a konuşan başkan, "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Fatih Mert daha önce yaptığı açıklamada, duruma göre Galatasaray maçının ertelenmesini talep edebileceklerini söylemişti.

KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Galatasaray-Ankaragücü maçı, 31 Ekim Cumartesi 19:00'da başlayacak.