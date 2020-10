Eski Beyaz Saray çalışanı ABD'de yankı uyandırdı: Melania Trump bazen eşinden iğreniyor

3 Kasım'da ABD'yi bekleyen seçimlere doğru ülkede nefesler tutulmuşken eski Beyaz Saray çalışanının söylemleri ülkede yankı uyandırdı. Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcılarından oyuncu Omarosa Manigault Newman, Donald Trump ile First Lady Melania Trump’ın ilişkisi hakkında konuştu. Lorraine adlı talk show programına katılan Newman, Beyaz Saray'ı anlatan 'Unhinged' (Kaçık) isimli kitabında yazdıklarından bahsetti.

Çiftin 'tuhaf' bir evlilikleri olduğunu söyleyen Newman, "İnsanların evlilikleri hakkında yorumda bulunurken çok ihtiyatlı davranırım, çünkü içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ama ben bu çifti flört dönemlerinden bu yana tanıyorum. Son 17 yılda gözlemlediklerimi anlatsam afallarsınız" dedi.

