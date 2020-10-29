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Eski Beyaz Saray çalışanı ABD'de yankı uyandırdı: Melania Trump bazen eşinden iğreniyor

Donald Trump ve eşi Melania Trump hakkında eski Beyaz Saray çalışanı Manigault Newman ilginç iddialarda bulundu. İkiliyi 17 yıldır tanıdığını belirten Newman, Melania Trump'ın bazen eşinden 'iğrendiğini' savundu.

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3 Kasım'da ABD'yi bekleyen seçimlere doğru ülkede nefesler tutulmuşken eski Beyaz Saray çalışanının söylemleri ülkede yankı uyandırdı. Başkanı Donald Trump’ın eski yardımcılarından oyuncu Omarosa Manigault Newman, Donald Trump ile First Lady Melania Trump’ın ilişkisi hakkında konuştu. Lorraine adlı talk show programına katılan Newman, Beyaz Saray'ı anlatan 'Unhinged' (Kaçık) isimli kitabında yazdıklarından bahsetti.

Çiftin 'tuhaf' bir evlilikleri olduğunu söyleyen Newman, "İnsanların evlilikleri hakkında yorumda bulunurken çok ihtiyatlı davranırım, çünkü içeride neler olduğunu bilemezsiniz. Ama ben bu çifti flört dönemlerinden bu yana tanıyorum. Son 17 yılda gözlemlediklerimi anlatsam afallarsınız" dedi.

Newman, "Onlar sadece bazen birbirlerinden hoşlanıyorlar. Melania Trump bazen eşinden iğreniyor" diye konuştu. 

Bu sözlerinin ardından geçen hafta Melania Trump'ın eşinin elini tutmak istemeyerek itmesini hatırlatan Newman, bu görüntünün söylediklerinin bir kanıtı olduğunu öne sürdü. ​Melania Trump, daha önce de defalarca Donald Trump'ın elini tutmayı reddederken görüntülenmişti.

Newman ayrıca, Trump ve ekibinin kitabının yayınlamasını engellemeye çalıştığını savundu ve şu ifadeleri kullandı: 

"Trump'ı 17 yıldır tanıyorum ve okurları bir yolculuğa çıkararak perde arkasında Donald Trump'ın nasıl biri olduğunu görmelerini istedim. Ancak maalesef doğruyu söylerseniz, uyarılırsınız. Bu yüzden (Trump'ın) avukatları, kitabın yayınlanmasını durdurmaya çalıştı."

Trump'la 2004 yılında The Apprentice (Çaylak) programına çıktıktan sonra tanışan Newman, Ocak 2017’de Trump’ın yardımcısı ve Halkla İrtibat Ofisi'nde İletişim Direktörü olmuştu.

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