BIST 1.127
DOLAR 8,29
EURO 9,68
ALTIN 498,40
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da kıyıya yaklaştı gören hayran kaldı! Türkiye'de bir ilk oldu

Türk Donanması'na katılan yerli üretim ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Antalya açıklarına demir attı.

Abone ol

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açıklarına demir atan Türk Donanması'na katılan yerli üretim ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), görkemli görünümüyle dikkati çekti.

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen yerli savaş gemilerinden biri olan TCG Kınalıada korvetini görmek isteyenler, Konyaaltı sahili ile falezlere geldi. Antalyalıların cep telefonları ve kameralarıyla görüntülediği korvet, beğeni topladı.


"İlk kez görüyorum"
Falezler üzerindeki seyir terasından geminin fotoğraflarını çeken gençler gururlu olduklarını söyledi. Arkadaş gurubuyla birlikte motosiklet gezisi yaptıklarını belirten Cem İşler, "Çok gururluyum. İlk kez görüyorum. Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş gemisi" dedi.


"Çok gururlandık"
Ada Lukadinya ise kız arkadaşı Yağmur Sıla Patzer ile birlikte selfie çekimi yaptı. Geminin Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş gemisi olduğunu bildiğini belirten Lukadinya, "Çok gururlandık" derken, Yağmur Sıla Patzer da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Denize baktığımızda da Kınalıada gemimizi gördük çok gururlandık" diye konuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Savunma Bakanlığı: Ermenistan'a ait düşürülen uçak sayısı 5 oldu
Putin'den son dakika Dağlık Karabağ çıkışı! Türkiye dahil birçok ülke yer almalı
Azerbaycan: Ermenistan'ın saldırılarında 90 sivil öldü, 392 kişi yaralandı
Abdullah Gül'e 'Atatürk' tepkisi! 'Seni CHP'nin cumhurbaşkanı adayı yaptırmayacağız'
Ruhani'den 29 Ekim mesajı Mevlid Kandili ile aynı güne denk gelmesi hayra alamettir
Dolar tatil dinlemedi rekor tazeledi! Piyasalarda son durum
ÖNCEKİ HABERLER
HDP'li milletvekili Nuran İmir kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
Kars'ta çoban buldu! Herkes çukurun başına toplandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kilise saldırı sonrası Fransa ile dayanışma mesajı
Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber
Afyonkarahisar'da kızının haberini duyan anne fenalık geçirdi: Kızıma bir şey oldu mu
Tuncay Akça nereli kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?
Yorumlar