BIST 1.127
DOLAR 8,28
EURO 9,67
ALTIN 497,59
HABER /  SAĞLIK

Daha piyasaya çıkmadan koronavirüs aşısı için 1,1 milyar dolar aldı

Dünya genelinde bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı yürütülen küresel aşı yarışında öne çıkan ABD'li ilaç devi Moderna, geliştirdiği aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandığını duyurdu. Bununla birlikte; Moderna, aşının tedarikini sağlamak için anlaşmalı olduğu ABD ve diğer ülkelerden 1,1 milyar dolar ödeme aldığını açıkladı.

Abone ol

ABD’li ilaç şirketi Moderna, 30 bin kişi üzerinde son aşamada test edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin sonuçların çok yakında açıklanacağını duyurdu. Şirket, şu anda 'mRNA-1273' adını verdikleri aşıyı piyasaya sürmek için hazırlandıklarını belirtti.

Bununla birlikte; şirket, son aşama denemelerden elde edilen verilerin açıklanması konusunda net bir zaman çizelgesi vermedi fakat gönüllülerde görülen enfeksiyon sayısına bağlı olarak önümüzdeki haftalarda erken verilerin ellerine ulaşacağını belirtti.

Moderna; ABD, İngiltere ve Avrupa ülkeleriyle yaptığı tedarik anlaşmaları kapsamında toplam 1,1 milyar dolarlık ödeme aldığını da açıkladı. Şirketin, bu kapsamda, yaklaşık olarak 100 milyon doz aşı üretmesi bekleniyor.

Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer/Biontech, AstraZenaca, SinoVac gibi büyük ilaç üreticileriyle birlikte aşı için son aşama klinik denemelerine devam eden sayılı şirketler arasında yer alıyor.

"2021 Moderna'nın tarihinde dönüm noktası olacak"

Moderna CEO’su Stephane Bancel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İnanıyorum ki,; aşımızı piyasaya sürdüğümüzde 2021 yılı Moderna’nın tarihinde büyük bir dönüm noktası olacak" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ekim 2020)
Galatasaray'da sakatlanan Belhanda en az 2 hafta yok
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ partisinin Disiplin Kuruluna sevk edildi
Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi
CHP İstanbul'dan 'Atatürk'süz 29 Ekim mesajı!
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'dan tüyler ürperten haber! Polis memuru komşusunu öldürdü
Eski Beyaz Saray çalışanı ABD'de yankı uyandırdı: Melania Trump bazen eşinden iğreniyor
Covid-19'a yakalanmıştı! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hastaneye kaldırıldı
Antalya'da kıyıya yaklaştı gören hayran kaldı! Türkiye'de bir ilk oldu
HDP'li milletvekili Nuran İmir kadınların teröre tepki eylemini engellemek istedi
KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Yorumlar