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Muğla'da cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastanede 38 haftalık hamile olduğu belirlenen 14 yaşındaki Y.S.A., doğum yapıp erkek bebek dünyaya getirdi. Anne Sevgi S., kızının kendisine erkek arkadaşı Selçuk Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını söylediğini açıkladı. Sevgi S.'nin Selçuk Ç. hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Fethiye Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde yaşayan annesi Sevgi S. (39) ve babası Doğan A.'nın (42) boşanmalarının ardından açtıkları velayet davası sürdüğü için Fethiye'deki bir yurtta kalan 14 yaşındaki Y.S.A., yaklaşık 2 ay önce intihar girişiminde bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Y.S.A., annesinin talebi üzerine Muğla il merkezindeki çocuk destek birimine sevk edildi.

19 Ekim'de burada rahatsızlanan Y.S.A., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada 38 haftalık hamile olduğu belirlenen Y.S.A., ertesi gün 3 kilo 520 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Cinsel istismarına uğramış

Hastane yetkilileri, 14 yaşında doğum yapan Y.S.A'nın durumunu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Durum Y.S.A.'nın annesi Sevgi S.'ye (39) de haber verildi. Sevgi S., kızından Fethiye'de kaldığı dönemde Milas'taki bir barda çalışan erkek arkadaşı Selçuk Ç.'nin cinsel istismarına uğradığını öğrendiğini belirtip Fethiye Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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