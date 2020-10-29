Galatasaray'da sakatlanan Belhanda en az 2 hafta yok

Galatasaray'da Younes Belhanda sıkıntısı yaşanıyor. Sol arka adalesinde zorlanma tespit edilen Faslı futbolcu, en az 2 hafta oynamayacak.

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Galatasaray'da Belhanda şoku... Sarı-kırmızılıların Faslı futbolcusu Younes Belhanda'nın sol arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun Ankaragücü maçı kadrosunda yer alamayacağı hatta en az 2 hafta forma giyemeyeceği belirtildi.

Belhanda'nın yokluğunda kurgu değişecek

TRT Spor'un haberine göre; Belhanda'nın Ankaragücü maçında görev yapamayacak olmasıyla orta saha kurgusu da değişecek. Fatih Terim'in alternatifleri ise Etebo ve Feghouli olacak.

Tecrübeli teknik adamın Etebo'ya şans vermeyi düşündüğü ifade edildi. Bu durumda Taylan'ın önünde Nijeryalı oyuncuyla Ömer yer alacak. Sol kanatta Babel, sağ kanatta ise Emre Kılınç sahaya çıkacak.

Sakatlığı nedeniyle Erzurum deplasmanında oynamayan Feghouli'nin 11'de yer bulması halinde ise orta saha yeniden değişecek. Sarı-kırmızılılarda Cezayirli futbolcunun sağ kanada geçmesi, Emre Kılınç'ın orta sahaya kayması bekleniyor. Galatasaray'ın orta kurgusunun Taylan, Etebo ve Emre'den oluşması, Ömer'in ise maça yedek başlaması planlanıyor.

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