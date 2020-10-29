PFDK'den Josef de Souza ile Amilton'a ikişer maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ile Antalyasporlu oyuncu Amilton'a ikişer maç men cezası verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada; Süper Lig'de takımlarının oynadığı maçlarda rakip futbolculara yönelik ciddi faulleri nedeniyle Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza ile Antalyasporlu oyuncu Amilton'a ikişer maç men cezası verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'e 30 bin lira para cezası uygulayan PFDK'nin Trabzonspor maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan 1907 Loca D, F, H blokta yer alan Fenerbahçeli taraftarların elektronik biletlerinin bir sonraki iç saha maçı için bloke edilmesine karar verdiği aktarıldı.

Kurulun Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Denizlispor Kulübü idarecisi Yavuz Cinkaya, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor Kulübü görevlisi Erhan Erdoğan ve Çaykur Rizespor Kulübü görevlisi Mustafa Demirci'ye de ihtar cezası verdiği kaydedildi.