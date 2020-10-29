Meteorolojiden İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevre illeri etkisi altına alması beklenen sağanak yağışta olası su baskınları, yıldırım ve ulaşımda yaşanacak aksamalarla ilgili vatandaşları uyardı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarı açıklaması şöyle:

"30.10.2020 Cuma günü ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren İstanbul, Marmara'nın doğusunda Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ile zamanla Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın'da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul'un Anadolu yakasının kuzey kesimleri ile Kocaeli'nin Kandıra, Sakarya'nın Kaynarca ve Ferizli ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."