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CHP İstanbul'dan 'Atatürk'süz 29 Ekim mesajı!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, partinin kuruluş yıldönümü de olan 9 Eylül'de katıldığı Taksim Toplantısı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Mustafa Kemal" diye söz etmesi, parti içinde tartışma yaratmış tepkiler çığ gibi büyümüştü.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun bu tavrı, gelen onca tepkiye rağmen değişmişe benzemiyor. CHP İstanbul il örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ne sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, ne de cep telefonlarına gönderilen mesajda Atatürk'ün adını dahi anmadı.

Bu durum çok sayıda kişinin dikkatini çekerken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettikten sonra yeni parti çalışmalarına başlayan Özlem Ağırman ve SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın konuya ilişkin tepkilerini gösteren paylaşımlar yaptıkları görüldü.

İşte o paylaşımlar;

Hakan Bayrakçı: Çok yazık!
CHP İstanbul il örgütü ve başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk’ün adını anmadan Cumhuriyet Bayramımızı kutlamış.
Bu hazin vaziyeti hüzünle ve içim sızlayarak izledim.
CHP Genel merkezi, bu trajediyi daha ne kadar gözlerimizin içine sokacak, merak ediyorum.
Çok yazık!

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