Antalya Konyaaltı'nda gören telefona sarıldı! Bulutların arasından çıktı
ANTALYA'da bulutların arasından çıkan ışık hüzmesi Konyaaltı sahilinde görsel şölen yaşattı.
Antalya’da bugün etkili olan rüzgarlı hava, dünyaca ünlü sahilde kent sakinleri ve tatilcilere eşsiz bir manzara sundu.
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Rüzgarla birlikte dalgaların dövdüğü sahil beyaza büründü,
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Denizin rengiyse mavi ve turkuaz bir hal alarak eşsiz anlar yaşattı.
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Sahilin batı kısmındaki Bey Dağları’nı kaplayan yağmur bulutları arasından süzülen ışık hüzmesiyle birlikte sahilde görsel şölen oluştu.
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