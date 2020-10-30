Emine Erdoğan'ın '50 bin dolarlık çanta'sı çakma çıktı! Kılıçdaroğlu'na kapak oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın orijinal çantalara büyük paralar vermediği ortaya çıktı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun diline doladığı '50 bin dolarlık Hermes Çanta'nın da imitasyon olduğu ortaya çıktı. Peki Emine Hanım neden orijinal çanta kullanmıyor?

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Fransoz Charlie Hebdo dergisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil karikatürü konusunda iktidar ve muhalefet tek ses birlikte tepki verdi. Fransız mallarını boykot konusunda ise tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşandı.

'O çantayı Saray'ın bahçesinde yaksın'

Kılıçdaroğlu, “Emine Hanım’ın bir çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın” deyince Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok” yanıtını verdi.

Sıfır atık projesini çantada da uyguluyor

Bu sözlerin ardından, özellikle sosyal medyada Emine Erdoğan’ın kullandığı aksesuvarlar gündem oldu. Hürriyet yazarı Hande Fırat, Emine Hanım'ın çantalarıyla ilgili bombayı patlattı. Fırat, "Kaynaklarımdan bu konuda edindiğim bilgiler, sıfır atık projesine öncülük eden Emine Erdoğan’ın bu hassasiyetini çanta başta olmak üzere aksesuvarlarında da sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

Orijinali yerine çakma imitasyon alıyor!

Hande Fırat yazısını şöyle tamamladı: "Bana aktarılan bilgiler ise şöyle: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor. Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor.

Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor. Tercihi daha çok geri dönüşüme imkân veren maddelerden çanta ve aksesuvarlar."