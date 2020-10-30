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Korona karantinasında olması gereken kurye iş üstünde yakalandı! 3 bin 500 lira ceza

BEYOĞLU'nda polis ekiplerince yapılan uygulama kapsamında, karantina altında olması gereken kurye motosiklet üzerinde yakalandı. 3 bin 500 lira ceza kesilip evine götürüldü

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İstanbul Karaköy Meydanı’nda uygulama yapan trafik polisleri bir restoranda çalışan motosikletli kuryeyi durdurdu. Belgeleri kontrol eden ekipler, kuryenin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı.

Yapılan sorgulamada, kurye Adem İ’nin temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

Polis ekipleri, bunun üzerine kurye hakkında karantina kurallarına uymadığı için 3 bin 150 lira ceza yazdı. Adem İ. daha sonra karantinada kalması için asayiş ekiplerince evine götürüldü. Kuryenin sürdüğü motosiklet ise başka bir restoran çalışanı tarafından olay yerinden alındı.

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