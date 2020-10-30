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Dr. Anthony Fauci koronavirüs aşısı için net tarih verdi: İlk aşı yıl sonunda

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Ensitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, ülkedeki muhtemel koronavirüs aşısı için yıl sonunu işaret etti.

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Amerikalıların en güvendiği isimlerin başında gelen ve son dönemde Trump ile girdiği sözlü tartışmalarla gündeme gelen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, her şeyin iyi gitmesi durumunda güvenli ve etkili bir aşının ilk dozlarının yüksek riskli gruptaki kişilere Aralık sonu ya da Ocak ayı başında yapılabileceğini söyledi.

"Etkili bir aşının varlığında bile bağışıklık zaman alacak"

Moderna ve Pfizer firmalarının modellemelerine dayanarak güvenli bir aşının bulunup bulunmadığını Aralık ayında öğreneceklerini belirten Fauci, “Virüse karşı koruma sağlayan etkili bir aşının varlığında bile bağışıklık ulusal ve küresel düzeyde zaman alacak. Normale yaklaşmak uzun sürecek'' dedi.

Son durum nasıl?

9 milyona yaklaşan hasta sayısı ile ABD koronavirüsün hızla yayıldığı ülkelerin başında geliyor. Ölü sayısının 200 binleri aştığı ve ocak ayında bu sayının 500 binleri geçeceği tahmin edilen Amerika'da her gün 84 bin kişi Covid-19 oluyor.

41 eyalette virüs hızla yayılırken 930 bine ulaşan rakamla Teksas en fazla hasta olan eyalet. 33 bin kişinin vefat ettiği New York ise ölüm sayısının en fazla olduğu eyalet.

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