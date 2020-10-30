Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Berberoğlu' tepkisi: Ne yaptınız arkadaşınız için? Hiçbir şey

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, CHP’li vekillerle arasındaki 'Enis Berberoğlu' tartışmasında sert ifadeler kullandı. “Hükmü en uzun ben beklettim, 17 ay. Siz ne yaptınız arkadaşınız için?" diye soran Şentop, "Hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi benden bekliyorsunuz her şeyi. Pratisyen hukukçulukla olmaz bu işler” sözleriyle tepki gösterdi.

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TBMM bütçesinin görüşüldüğü Meclis komisyonu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile CHP’li üyeler arasında, eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılanma süreciyle ilgili atışmalara sahne oldu.

Hürriyet'ten Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre CHP ve HDP’lilerin eleştirilerini yanıtlayan Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı:

"17 ay beklemişim"

Meclis Başkanlığı’na gelip de kesin hükmü en uzun süre bekleten benim. 26’ncı dönemde hemen okunmuş gelen hükümler. En fazla ben... Sayın Berberoğlu ve diğer 2 arkadaşımız Sayın Güven ve Farisoğulları’yla ilgili beni bir tek noktadan eleştirebilirsiniz ‘Niye çok beklediniz?’ diye; budur, ‘Niye okuttunuz?’ diye değil. Hiçbir Meclis Başkanı bu kadar beklemedi. Örnek (Eski HDP milletvekili) Kemal Aktaş’la ilgili Cemil (Çiçek) Bey’in yaptığı işlemdir, 1 ay beklemiş. Ben ne kadar beklemişim Sayın Berberoğlu’nunkini? 17 ay beklemişim.

"Niye kanun değişikliği teklifi vermediniz?"

Pratisyen hukukçulukla olmaz bu işler. AYM’nin yargılama usulleriyle ilgili kanuna bir cümle eklenerek milletvekilliğinin düşmesi sonucunu doğuracak olan hususlardaki bireysel başvuru kararları 2 ay, 3 ay içerisinde sonuçlandırılır. Niye kanun değişikliği teklifi vermediniz? Ha, Meclis Başkanı’nın sırtına yıkın siz, sonra da bağırın arkadan ‘Meclis Başkanı sahip çıksın arkadaşıma’.

Siz ne yaptınız arkadaşınız için? Ne yaptınız? Hiçbir şey, hiçbir şey yapmamışsınız. Şimdi benden bekliyorsunuz her şeyi.

Ben net söyledim, AYM kararı kanun gereğince bağlayıcıdır, ilgili mahkemeler buna uymak zorundadır. Beğenirsin beğenmezsin, Yargıtay kararını beğenmedik uyguladık; AYM’nin kararını beğenmeyenler olabilir ama Anayasa ve kanun gereği uymak zorundadır.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2017’de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan “MİT TIR'ları” haberiyle ilgili olarak Enis Berberoğlu hakkında “Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla açılan davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 25 yıl hapis cezası verdi.

Bunun üzerine Berberoğlu 14 Haziran 2017’de tutuklandı. Bu hüküm, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından 9 Ekim 2017’de bozuldu.

Bozma kararında İstinaf Mahkemesi “Sırrın daha önce ifşa edildiğinin kabulü halinde gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama suçunun unsurlarının oluşmayacağını” belirtti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak dosyayı iade etti.

Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 13 Şubat 2018’de 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti.

Bu kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı temyiz etti. Savcılık, Berberoğlu'nun "casusluk" suçundan cezalandırılması talepli temyiz dilekçesini Yargıtay’a gönderdi.

Dilekçede, Berberoğlu'nun, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Berberoğlu, 24 Haziran Milletvekilliği Seçiminde yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilince, yargılamanın durdurulması talebiyle Yargıtay'a başvuru yaptı. Başvuru 20 Temmuz'da reddedildi. Fakat Yargıtay 20 Eylül 2018'de Haziran seçiminde yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen ve hala tutuklu bulunan Enis Berberoğlu hakkında verilen cezanın infazının, yasama dokunulmazlığı gerekçesiyle durması istemini kabul etti ve Berberoğlu'nun tahliye edilmesine hükmetti. Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki kesinleşmiş ceza, TBMM Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunarak milletvekilliği düşürüldü. Ertesi günse gözaltına alındı ve yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkartıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 25'inci, 26'ıncı ve 27'nci dönem CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine karar verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AYM'nin kesin hükmü kaldırmadığını, Berberoğlu'nun durumunun kesin hüküm kaldırılırsa değerlendirilebileceğini söylemişti.

Milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi "yerindelik denetimi kapsamında kaldığı" gerekçesiyle yeniden yargılamaya yer olmadığına karar vermişti.

Enis Berberoğlu'nun avukatları da bu karara karşı üst mahkemeye itirazda bulunmuştu. Avukatların İstanbul Ağır 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına yaptığı itiraz İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi. Mahkeme, itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti. Dosya yeniden 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.