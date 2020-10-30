BIST 1.127
DOLAR 8,30
EURO 9,70
ALTIN 499,42
HABER /  YEREL

Ayasofya'nın kedisi Gli'den üzücü haber

Hastalandığı için tedavi altına alınan Gli'nin durumu kötüye gidiyor

Abone ol

Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli'nin bölgede artan yoğunluk nedeniyle strese girip hastalandığı öğrenildi. Gli'nin tedavi altında olduğu ancak durumunun kötü olduğu açıklandı.

Ayasofya'da doğup büyüyen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan sembol kedi Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 16 yaşında olduğu, bunun insan yaşıyla 81'e denk geldiği hatırlatıldı. Paylaşımda, kendisine gösterilen yoğun ilginin onu rahatsız ettiği belirtildi. Kedi Gli'nin hastalandığı ve bu nedenle tedavi gördüğü açıklandı.

"Gli’yi kaybetmek üzereyiz"
Birçok Twitter kullanıcısı Gli'nin durumuna ilişkin mesajlar yayınladı. Kedi babası isimli hesaptan yapılan açıklamada "Ayasofya’nın güzeller güzeli kedisi Gli’nin son hali. Bir anlık değişim, yaşam alanının düzenlenmesi ve yoğun ilgi, onu strese soktu. Gli’yi kaybetmek üzereyiz, hem yaşı ilerlemiş hem de yaşamış olduğu bu yoğun stres onu aramızdan alacak gibi. Çok üzgünüm."  ifadelerini kullandı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Berberoğlu' tepkisi: Ne yaptınız arkadaşınız için? Hiçbir şey
Emine Erdoğan'ın '50 bin dolarlık çanta'sı çakma çıktı! Kılıçdaroğlu'na kapak oldu
Dolar tarihi zirvedeki yükselişini sürdürüyor! 30 Ekim dolar, euro, altın ne kadar?
Fransa’da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı
Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (29 Ekim 2020)
CHP İstanbul'dan 'Atatürk'süz 29 Ekim mesajı!
ÖNCEKİ HABERLER
Zeki Çelik gol attı Lille beraberliği zor kurtardı
Uluslararası Af Örgütü: Ermenistan misket bombası kullandı
Hatay'da bir anda alev aldı! Büyük faciadan dönüldü
Fenerbahçe, İsrail'de Maccabi FOX'a fark attı
Erzurum'da 10 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasına linç girişimi
Uğur Işılak aslen nereli kaç yaşında? Uğur Işılak kimdir?
Yorumlar 1 yorum