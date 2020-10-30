Ayasofya'nın kedisi Gli'den üzücü haber

Hastalandığı için tedavi altına alınan Gli'nin durumu kötüye gidiyor

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Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla 16 yıldır burada yaşayan kedi Gli'nin bölgede artan yoğunluk nedeniyle strese girip hastalandığı öğrenildi. Gli'nin tedavi altında olduğu ancak durumunun kötü olduğu açıklandı.



Ayasofya'da doğup büyüyen ve ziyaretçilerin ilgi odağı olan sembol kedi Gli'nin Instagram hesabından yapılan paylaşımda 16 yaşında olduğu, bunun insan yaşıyla 81'e denk geldiği hatırlatıldı. Paylaşımda, kendisine gösterilen yoğun ilginin onu rahatsız ettiği belirtildi. Kedi Gli'nin hastalandığı ve bu nedenle tedavi gördüğü açıklandı.



"Gli’yi kaybetmek üzereyiz"

Birçok Twitter kullanıcısı Gli'nin durumuna ilişkin mesajlar yayınladı. Kedi babası isimli hesaptan yapılan açıklamada "Ayasofya’nın güzeller güzeli kedisi Gli’nin son hali. Bir anlık değişim, yaşam alanının düzenlenmesi ve yoğun ilgi, onu strese soktu. Gli’yi kaybetmek üzereyiz, hem yaşı ilerlemiş hem de yaşamış olduğu bu yoğun stres onu aramızdan alacak gibi. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.